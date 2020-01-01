Украинский спецназ провел спецоперацию под Горловкой: ДНР несёт потери
Командование ООС начинает активно использовать снайперов, которые в нарушение соглашений ведут прицельный огонь по позициям ДНР, пишет ПИКiNFORM.
Командующий Операцией объединённых сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отдал приказ о смене тактики ведения боевых действий. Вместо миномётных обстрелов ВС Украины на Донбассе перешли на снайперский огонь. Информацию передает корреспондент ПИКiNFORM со ссылкой на данные Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.
В среду утром 22 января на передовые позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыла группа снайперов из состава Сил специальных операций. Вооружением этих военнослужащих были снайперские винтовки Barrett M82 (калибр 12,7 миллиметров). В 6 часов 10 минут под прикрытием пулемётов украинские снайперы открыли огонь по позициям Народной милиции Донецкой Народной Республики в районе населённого пункта Доломитное.
В результате обстрела противника, один из военнослужащих Народной милиции получил не совместимое с жизнью ранение. Координация действий между 59-й ОМПБр и снайперами ССО при проведении утреннего обстрела позиций ДНР, указывает на спланированную спецоперацию, нарушившую в очередной раз режим прекращения огня.
Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины обстреляли город Кировск Луганской Народной Республики из крупнокалиберной артиллерии, запрещённой Минскими соглашениями. В результате применения 152-миллиметровых артиллерийских систем 10 января, получил ранение мирный житель и повреждена гражданская инфраструктура: 60 жилых домов остались без электроснабжения, семь домовладений лишились подачи газа. Факт обстрела зафиксирован представителями ОБСЕ.
Андрей Михайло
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