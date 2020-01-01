Украинский спецназ провел спецоперацию под Горловкой: ДНР несёт потери

Командование ООС начинает активно использовать снайперов, которые в нарушение соглашений ведут прицельный огонь по позициям ДНР, пишетПИКiNFORM.Командующий Операцией объединённых сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отдал приказ о смене тактики ведения боевых действий. Вместо миномётных обстрелов ВС Украины на Донбассе перешли на снайперский огонь. Информацию передает корреспондент ПИКiNFORM со ссылкой на данные Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.В среду утром 22 января на передовые позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыла группа снайперов из состава Сил специальных операций. Вооружением этих военнослужащих были снайперские винтовки Barrett M82 (калибр 12,7 миллиметров). В 6 часов 10 минут под прикрытием пулемётов украинские снайперы открыли огонь по позициям Народной милиции Донецкой Народной Республики в районе населённого пункта Доломитное.В результате обстрела противника, один из военнослужащих Народной милиции получил не совместимое с жизнью ранение. Координация действий между 59-й ОМПБр и снайперами ССО при проведении утреннего обстрела позиций ДНР, указывает на спланированную спецоперацию, нарушившую в очередной раз режим прекращения огня.Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины обстреляли город Кировск Луганской Народной Республики из крупнокалиберной артиллерии, запрещённой Минскими соглашениями. В результате применения 152-миллиметровых артиллерийских систем 10 января, получил ранение мирный житель и повреждена гражданская инфраструктура: 60 жилых домов остались без электроснабжения, семь домовладений лишились подачи газа. Факт обстрела зафиксирован представителями ОБСЕ.Андрей Михайло