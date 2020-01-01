Американские вояки начали блокировать в Сирии российские военные колонны

Военные США на северо-востоке Сирии заблокировали вчера движение двух российских военных автоколонн, направляющихся по направлению к КПП, находящимся под контролем армии САР.Первую колонну остановили на развилке у населенного пункта Тель-Байдар, вторую заблокировали возле города Маликийя (провинция Хасака).Американские военнослужащие становятся все более агрессивными по отношению к российским и сирийским «коллегам». Пентагон при этом не объясняет неадекватное поведение своих солдат.Градус напряженности в регионе продолжает повышаться. Неделю назад американцы остановили российскую колонну из 60 машин на пути к одному из нефтяных месторождений в районе Румейлан. Причина? Россияне планировали в этом районе создать блокпост. Отметим, что здесь уже располагается авиабаза США. Возможно, «соседи» могли помешать янки воровать сирийскую нефть и в целом увидеть больше, чем нужно.Вашингтон, как известно, стремится сохранить контроль над ключевыми нефтяными месторождениями в арабской республике. Российские военные на провокации военных США не реагируют. Правда, ставки слишком высоки.Штатам нужны нефтяные поля, ради чего они продолжают сотрудничать с террористами и курдскими боевиками. На словах же генералы США убеждают мировое сообщество, что американская коалиция якобы пытается предотвратить возникновение конфликтов с другими силами в регионе.Распоряжение Дональда Трампа, отданное им генералитету в Пентагоне, о формировании подразделений для защиты нефтяных полей в САР якобы от боевиков ИГИЛ*, наводит на неприятные мысли.Власти США пытаются превратить народное достояние арабской республики в источник доходов для американских элит и энергетических корпораций. При этом в Пентагоне осознают, что тем самым Штаты встали на скользкую дорожку, так как высоки риски боестолкновений с российскими военными. в прошлом году министр обороны Марк Эспер признал, что цель миссии США в САР в том, чтобы россияне не смогли установить контроль над сирийской нефтью. Стоит ли говорить, что вывод войск США из республики – миф?Американские военные продолжают вывозить бензовозами контрабандное сирийское топливо, отправляя его на переработку за пределы Сирии.Эта музыка будет длиться вечно, если позволить янки устраивать беспредел в республике, пополняя карманы. Впрочем, недолго осталось, раз они начали блокировать российские военные колонны: либо уберутся восвояси, либо получат достойный ответ.