Киев запросил у Москвы встречи Зеленского с Путиным

Киев запросил у Москвы встречи на уровне президентов. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Кремль получил несколько запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского.В администрации президента уточнили, что программа мероприятий в Израиле будет очень насыщенной, поэтому длительных встреч не планируется, а будут короткие встречи "на ногах". На запрос Киева Москва отказа не дала, но вероятность длительной беседы Путина и Зеленского мала, возможна короткая встреча. О вероятной теме разговора российского и украинского президентов ничего не сообщается."Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет", - заявил Ушаков, добавив, что Путина в поездке будет сопровождать только глава МИД Сергей Лавров.Напомним, что визит Владимира Путина в Израиль состоится 23 января по приглашению президента Реувена Ривлина. Он приурочен к проведению международного форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", посвященному 75-й годовщине освобождения "Освенцима" и международному Дню памяти жертв Холокоста. Ожидается, что российский президент, кроме участия в работе форума, посетит церемонию открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.