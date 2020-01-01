На Украине заявили, что отказались от таможенного союза с Европой

Заместитель председателя правительства Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба высказался по поводу экономического «движения в Европу». По словам Кулебы, Украина отказалась от идеи вхождения в таможенный союз со странами Европейского союза.Украинский вице-премьер отмечает, что при этом в Киеве хотят максимального упрощения таможенных процедур с Европой, в том числе для лучшего продвижения украинских товаров на европейский рынок.Напомним, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Украина получила право на реализацию определённых своих товаров на европейском рынке. Радости Киева не было предела, но только она быстро улетучилась. Причина заключается в том, что европейцы ограничили объёмы поставок жёсткими квотами. Многие квоты украинские производители исчерпывали за 2-3 месяца торговли и всё оставшееся время в течение года поставлять свою продукцию на рынок ЕС не могли.Теперь в Киеве пытаются обойти это квотирование: не подписывая документов в формате возможного единого таможенного пространства ЕС (в этом случае квоты сохранятся в прежнем объёме), украинские политики говорят о «возможных иных форматах таможенного сотрудничества».28 января в Брюсселе состоится заседание, где Украина попытается объяснить, какие таможенные процедуры она собирается предложить европейским партнёрам.