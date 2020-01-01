Две платежки за газ: Как изменятся суммы на примере Луганщины

Жители Луганской области с возмущением и непониманием ожидают новые платежки за газ. Об этом сообщают Донецкие Новости со ссылкой на сюжет телеканала Донбасс.

В этом месяце граждане Украины получат два счета за газ. Одна квитанция будет собственно за голубое топливо, вторая — за услуги по его транспортировке. Оплачивать доставку придется равными частями ежемесячно. Это касается всех, даже тех, кто, например, был в отпуске и вовсе не пользовался услугой.

В одном из районов Рубежного почти у всех жителей индивидуальное газовое отопление. Здесь жители за доставку одного кубометра будут платить 1,02 грн. Такие тарифы обнародовал местный распределитель «Луганскгаз». А это, посчитали местные, примерно 100-200 грн в месяц с квартиры. «Что значит за доставку? Они что — ведрами возят нам этот газ или заносят на этаж? Трубы не покрашены за сколько лет. Вот 50 лет дому, не крашены трубы», — возмущается жительница дома.

По словам жительница Рубежного Людмилы, сейчас она вынуждена поддерживать в квартире температуру не выше 22 градусов, чтобы хоть немного сэкономить. «Газ то был дешевле и туда была включена доставка. А теперь газ намного дороже и надо еще за доставку платить. Как так может быть?», — говорит она.

Теперь женщина размышляет, не отказаться ли от газового котла вообще. «Лишних денег нет, чтобы платить эти 6-10-12 грн. Ну, это на 10 кубов, а на 100 кубов это ж уже около сотни», — добавляет Людмила.

В Северодонецке газовщики уверяют, что из-за второй платежки дополнительных расходов почти не будет. Потому что в старых счетах давно была строка, где указывалась стоимость транспортировки. Теперь ее вывели в отдельную бумажку.

Однако, заплатить может больше, например тот, кто только что приобрел жилье. И потребляет меньше предыдущих владельцев. Потому что количество кубов, потраченных за год, будут умножать на тариф на доставку. И делить на 12 платежей, которые нужно будет отчислять ежемесячно. «По этому адресу будет определено, ну, де-факто годовой объем за предыдущий газовый год, кто был владелец. Поэтому немножко другая история. Единственное условие, когда потребитель не будет оплачивать за услуги распределения, — это расторжение договора распределения и механическое отсоединение, все», — сообщил заместитель главы правления по поставке и учету газа ПАО «Луганскгаз» Александр Власов.

В каждой газораспределительной организации стоимость доставки куба своя. Например, для всей Луганской области — это 1,02 грн. В Донецкой области действует аж три различных тарифа. Заплатить за доставку газа можно будет одним платежом за квартал. И так сэкономить на ежемесячной комиссии. Но с июля тарифы на транспортировку газа увеличатся.

Экономика - Сегодня, 01:54 5