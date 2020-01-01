В Академии Матусовского открылась первая в 2020-м художественная выставка
Тридцать шесть графических работ составили шестую по счету персональную выставку известного художника, заведующей кафедрой искусства костюма и текстиля Академии Матусовского Аревик Малхасян.
— Она — пожалуй, самый плодовитый из художников нашего вуза, каждый год представляет новую выставку, — отметил ректор Академии Валерий Филиппов. — Нынешняя, «Лабиринтами», натолкнула на мысль о том, что сама жизнь по существу — лабиринт. И в каждой картине Аревик — кусок ее жизни.
«Лабиринтами» — подарок художницы отцу, сегодня у Саркиса Малхасяна день рождения. Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства Академии Матусовского Наталья Феденко поблагодарила его за талантливую дочь и поздравила от имени всех коллег.
Гостьей выставки была доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета (Москва) Ольга Калугина. Она возглавляет государственную экзаменационную комиссию на экзамене по истории искусств. И призналась, что попасть на эту выставку — приятный бонус, «великолепная творческая пауза в работе». Она поздравила вуз с выставкой и с тем, что Академия живет полноценной жизнью.
Выставка графики Аревик Малхасян «Лабиринтами» будет работать в холле корпуса Академии Матусовского на Красной площади, 7 в течение ближайших двух недель.
Приходите посмотреть!
Фото — Татьяна Абрамян
Культура - Сегодня, 01:12 52
— Она — пожалуй, самый плодовитый из художников нашего вуза, каждый год представляет новую выставку, — отметил ректор Академии Валерий Филиппов. — Нынешняя, «Лабиринтами», натолкнула на мысль о том, что сама жизнь по существу — лабиринт. И в каждой картине Аревик — кусок ее жизни.
«Лабиринтами» — подарок художницы отцу, сегодня у Саркиса Малхасяна день рождения. Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства Академии Матусовского Наталья Феденко поблагодарила его за талантливую дочь и поздравила от имени всех коллег.
Гостьей выставки была доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета (Москва) Ольга Калугина. Она возглавляет государственную экзаменационную комиссию на экзамене по истории искусств. И призналась, что попасть на эту выставку — приятный бонус, «великолепная творческая пауза в работе». Она поздравила вуз с выставкой и с тем, что Академия живет полноценной жизнью.
Выставка графики Аревик Малхасян «Лабиринтами» будет работать в холле корпуса Академии Матусовского на Красной площади, 7 в течение ближайших двух недель.
Приходите посмотреть!
Фото — Татьяна Абрамян
Культура - Сегодня, 01:12 52
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