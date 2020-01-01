Обращение к Зеленскому: «Жители Северодонецка имеют право на местное самоуправление»
Исполнительный комитет Северодонецкого городского совета обратился к Президенту Украины относительно нарушения прав жителей Северодонецка на местное самоуправление.
Об этом пишет ВВ со ссылкой на обращение.
«В начале прошлой недели из неофициальных источников стало известно, что председатель Луганской ОГА обратился к Президенту Украины с предложением о введении в Северодонецке военно-гражданской администрации. По этому поводу исполнительный комитет Северодонецкого городского совета принял решение обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, в СНБО — по поводу грубого попрания региональным органом государственной власти одним из базовых прав, соблюдать которое Украина обязалась еще в 1997 году, — права на местное самоуправление», — говорится в сообщении.
Текст обращения (на языке оригинала):
«Шановний пане Президенте!
Шановний Голова Верховної Ради України!
Шановний Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Членам виконкому Сєвєродонецької міської ради з неофіційних джерел стало відомо, що до Офісу Президента України звернувся чи готує звернення голова Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації Гайдай С.В. з пропозицією ввести в Сєвєродонецьку військово-цивільну адміністрацію.
Наразі нам невідомі мотивація та правові підстави, на яких ґрунтується це звернення, оскільки такі важливі для жителів одного з великих міст України кроки пан Гайдай робить таємно. Інформація про звернення не доведена ні до мешканців міста, ні до органу місцевого самоврядування, ні до ЗМІ, про це не знають навіть працівники ОДА-ВЦА. Така закритість дій регіонального керівника вражає, чи не повертаємось ми раптом у часи СРСР?
Проте ми маємо інформувати Вас про реальний стан місцевого самоврядування та про соціально-економічну ситуацію у місті Сєвєродонецьк.
Протягом усього 2019 року Сєвєродонецька міська рада працює стабільно та результативно, в раді склалася ситуативна більшість — 25 депутатів з 36 загального складу ради. До більшості входять депутати від різних політичних партій: БПП «Солідарність», «Опозиційний блок», ВО «Батьківщина», Радикальна партія О.Ляшка, «Наш Край». За 2019 рік міська рада провела 16 сесій (проведено 24 пленарних засідання), було прийнято 1445 рішень.
Також стабільно працює виконавчий комітет, який провів у 2019 році 34 засідання та прийняв 1333 рішення. 13 січня проведене перше в 2020 році засідання виконавчого комітету.
22 грудня 2018 року міська рада 2/3 депутатів від загального складу припинила повноваження міського голови Сєвєродонецька Валентина Казакова, причиною чого стали визнані судом корупційні дії міського голови, визнані судами порушення ним прав громадян, а також вкрай негативні результати його діяльності для господарства міста. Так, в 2018 році не були освоєні кошти, виділені міською радою на ремонт доріг, як наслідок, стан їх перед зимою був жахливим. Було провалено початок опалювального сезону і два тижні листопадових морозів 2018 року 2/3 жителі міста мерзли в холодних квартирах, не працювали школи та дитячі садки. Вперше за історію в 2018 році у місті зупинявся тролейбусних рух. Владою приймалися протиправні антисоціальні рішення, на зразок припинення пільгового проїзду пенсіонерів в комунальному транспорті, які потім відміняли суди.
За дорученням сесії міської ради та відповідно до закону повноваження міського голови наразі виконує секретар міської ради Вячеслав Ткачук.
На сьогодні у місті немає жодних проблем з наданням усіх видів комунальних послуг, стабільно працює міський транспорт, у справному стані усі ліфти, світлофори тощо. Вперше за кілька останніх років проведено масштабний ремонт міських доріг та тротуарів, міська лікарня отримала за рік сучасне обладнання на 40 млн.грн. і де-факто виконує в Луганській області функції медичного закладу третього рівня, де лікуються хворі зі всього регіону. За рік суттєво покращився зовнішній вигляд міста — проведена реконструкція зовнішнього освітлення, встановлені сучасні світлофори, обладнані сучасні пішохідні переходи. На капітальні ремонти об'єктів комунального господарства, придбання обладнання, на інші витрати з фонду розвитку в 2019 року виділено 207154,97 тис.грн. при тому, що у 2018 році такі витрати складали 94128,77 тис.грн.
Якщо враховувати не викривлені оціночні судження певних осіб, а керуватися об'єктивними показниками, які характеризують соціально-економічних розвиток міста, то в усіх рейтингах Сєвєродонецьк займає достойні місця. Які ніяк не свідчать про проблеми, що дійсно є в інших населених пунктах Луганської області, яку очолює Сергій Гайдай.
Так, Сєвєродонецьк у 2019 році має найвищий рейтинг серед міст обласного підпорядкування Луганської області, такий рейтинг щоквартально складається Луганською обласною державною адміністрацією.
За рейтингом, який був оприлюднений у випуску газети «Кореспондент» за 30 серпня 2019 року, Сєвєродонецьк посідає дев'ятий рядок серед 35 міст України з населенням більше 100 тис. мешканців. У порівнянні з рейтингом 2018 року місто піднялося в цьому рейтингу на 13 позицій.
За рейтингом прозорості міст, оприлюдненим Міжнародним центром перспективних досліджень у листопаді, Сєвєродонецьк — третій серед 50 найбільших міст України.
З огляду на зазначене ми не вбачаємо будь-яких підстав для введення військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку ні з точки зору закону, ні щодо доцільності такого кроку для надання соціальних послуг населенню міста.
Відповідно до частини 2 статті 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування: місцеве самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Дотримуватися цю норму Україна взяла на себе зобов'язання ще в 1997 році.
Тому спроби введення в місті ВЦА є порушенням міжнародних обов'язків України та грубим нехтуванням правом територіальної громади Сєвєродонецька на місцеве самоврядування, тим більше, що Сєвєродонецьк не знаходиться в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС).
Ми вважаємо, що такі сумнівні з точки зору закону та здорового глузду дії Сергій Гайдай здійснює, виконуючі політичне замовлення групи народного депутата Сергія Шахова, котрий має намір установити контроль над Сєвєродонецьком. Зрозуміло, що найкраще це здійснити, саме поставивши підконтрольного собі (тобто Сергію Шахову) голову ВЦА, який таким чином отримає перед виборами не лише адмінресурс, але й безконтрольний (з боку громади чи депутатів міської ради) доступ до міського бюджету в 1,3 млрд.грн., з профіцитом 2019 року в 150 млн.грн». Новости Региона - Сегодня, 02:18 101
Об этом пишет ВВ со ссылкой на обращение.
«В начале прошлой недели из неофициальных источников стало известно, что председатель Луганской ОГА обратился к Президенту Украины с предложением о введении в Северодонецке военно-гражданской администрации. По этому поводу исполнительный комитет Северодонецкого городского совета принял решение обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, в СНБО — по поводу грубого попрания региональным органом государственной власти одним из базовых прав, соблюдать которое Украина обязалась еще в 1997 году, — права на местное самоуправление», — говорится в сообщении.
Текст обращения (на языке оригинала):
«Шановний пане Президенте!
Шановний Голова Верховної Ради України!
Шановний Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Членам виконкому Сєвєродонецької міської ради з неофіційних джерел стало відомо, що до Офісу Президента України звернувся чи готує звернення голова Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації Гайдай С.В. з пропозицією ввести в Сєвєродонецьку військово-цивільну адміністрацію.
Наразі нам невідомі мотивація та правові підстави, на яких ґрунтується це звернення, оскільки такі важливі для жителів одного з великих міст України кроки пан Гайдай робить таємно. Інформація про звернення не доведена ні до мешканців міста, ні до органу місцевого самоврядування, ні до ЗМІ, про це не знають навіть працівники ОДА-ВЦА. Така закритість дій регіонального керівника вражає, чи не повертаємось ми раптом у часи СРСР?
Проте ми маємо інформувати Вас про реальний стан місцевого самоврядування та про соціально-економічну ситуацію у місті Сєвєродонецьк.
Протягом усього 2019 року Сєвєродонецька міська рада працює стабільно та результативно, в раді склалася ситуативна більшість — 25 депутатів з 36 загального складу ради. До більшості входять депутати від різних політичних партій: БПП «Солідарність», «Опозиційний блок», ВО «Батьківщина», Радикальна партія О.Ляшка, «Наш Край». За 2019 рік міська рада провела 16 сесій (проведено 24 пленарних засідання), було прийнято 1445 рішень.
Також стабільно працює виконавчий комітет, який провів у 2019 році 34 засідання та прийняв 1333 рішення. 13 січня проведене перше в 2020 році засідання виконавчого комітету.
22 грудня 2018 року міська рада 2/3 депутатів від загального складу припинила повноваження міського голови Сєвєродонецька Валентина Казакова, причиною чого стали визнані судом корупційні дії міського голови, визнані судами порушення ним прав громадян, а також вкрай негативні результати його діяльності для господарства міста. Так, в 2018 році не були освоєні кошти, виділені міською радою на ремонт доріг, як наслідок, стан їх перед зимою був жахливим. Було провалено початок опалювального сезону і два тижні листопадових морозів 2018 року 2/3 жителі міста мерзли в холодних квартирах, не працювали школи та дитячі садки. Вперше за історію в 2018 році у місті зупинявся тролейбусних рух. Владою приймалися протиправні антисоціальні рішення, на зразок припинення пільгового проїзду пенсіонерів в комунальному транспорті, які потім відміняли суди.
За дорученням сесії міської ради та відповідно до закону повноваження міського голови наразі виконує секретар міської ради Вячеслав Ткачук.
На сьогодні у місті немає жодних проблем з наданням усіх видів комунальних послуг, стабільно працює міський транспорт, у справному стані усі ліфти, світлофори тощо. Вперше за кілька останніх років проведено масштабний ремонт міських доріг та тротуарів, міська лікарня отримала за рік сучасне обладнання на 40 млн.грн. і де-факто виконує в Луганській області функції медичного закладу третього рівня, де лікуються хворі зі всього регіону. За рік суттєво покращився зовнішній вигляд міста — проведена реконструкція зовнішнього освітлення, встановлені сучасні світлофори, обладнані сучасні пішохідні переходи. На капітальні ремонти об'єктів комунального господарства, придбання обладнання, на інші витрати з фонду розвитку в 2019 року виділено 207154,97 тис.грн. при тому, що у 2018 році такі витрати складали 94128,77 тис.грн.
Якщо враховувати не викривлені оціночні судження певних осіб, а керуватися об'єктивними показниками, які характеризують соціально-економічних розвиток міста, то в усіх рейтингах Сєвєродонецьк займає достойні місця. Які ніяк не свідчать про проблеми, що дійсно є в інших населених пунктах Луганської області, яку очолює Сергій Гайдай.
Так, Сєвєродонецьк у 2019 році має найвищий рейтинг серед міст обласного підпорядкування Луганської області, такий рейтинг щоквартально складається Луганською обласною державною адміністрацією.
За рейтингом, який був оприлюднений у випуску газети «Кореспондент» за 30 серпня 2019 року, Сєвєродонецьк посідає дев'ятий рядок серед 35 міст України з населенням більше 100 тис. мешканців. У порівнянні з рейтингом 2018 року місто піднялося в цьому рейтингу на 13 позицій.
За рейтингом прозорості міст, оприлюдненим Міжнародним центром перспективних досліджень у листопаді, Сєвєродонецьк — третій серед 50 найбільших міст України.
З огляду на зазначене ми не вбачаємо будь-яких підстав для введення військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку ні з точки зору закону, ні щодо доцільності такого кроку для надання соціальних послуг населенню міста.
Відповідно до частини 2 статті 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування: місцеве самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Дотримуватися цю норму Україна взяла на себе зобов'язання ще в 1997 році.
Тому спроби введення в місті ВЦА є порушенням міжнародних обов'язків України та грубим нехтуванням правом територіальної громади Сєвєродонецька на місцеве самоврядування, тим більше, що Сєвєродонецьк не знаходиться в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС).
Ми вважаємо, що такі сумнівні з точки зору закону та здорового глузду дії Сергій Гайдай здійснює, виконуючі політичне замовлення групи народного депутата Сергія Шахова, котрий має намір установити контроль над Сєвєродонецьком. Зрозуміло, що найкраще це здійснити, саме поставивши підконтрольного собі (тобто Сергію Шахову) голову ВЦА, який таким чином отримає перед виборами не лише адмінресурс, але й безконтрольний (з боку громади чи депутатів міської ради) доступ до міського бюджету в 1,3 млрд.грн., з профіцитом 2019 року в 150 млн.грн». Новости Региона - Сегодня, 02:18 101
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