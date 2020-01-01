Горнолыжные курорты Лисичанска теснят Буковель
На Донбассе прогнозируют похолодание. Местами — сильные порывы ветра и снег. Жители уже готовят санки и лыжи. Ищут места, и находят, где можно прокатиться по заснеженной горке с ветерком, не хуже, чем в курортных Карпатах. Об этом говорится в сюжете телеканала Донбасс, которое цитируют Донецкие Новости.
Жители Лисичанска шутят, что в городе, стоящем на холмах и среди терриконов, должны были придумать собственный горнолыжный курорт. «Какое-то позитивное настроение получаешь, а вообще горка просто классная и все. С Буковелем сравниваем, да, приезжайте к нам на Буковель в Лисичанск», — говорит местная жительница Александра.
Одну горку делят между собой и дети, и взрослые. «Снега мало, скользяк плохой», — делится съезжающий на борде мужчина.
«Сейчас мода пошла. Молодежи много, много сейчас сноубордистов. Ну, много людей собирается, когда хорошая погода», — рассказал сноубордист из Северодонецка Вадим.
Но даже когда вау-эффект от первого большого снега утолен, склоны могут конкурировать. «Мы приехали в разведку, можно сказать. Потому как в Северодонецке снега ноль. Здесь у нас это разминочный полигон. В Лисичанске трасса такая неплохая, лучше даже, можно сказать, чем в Харькове. Швейцария», — добавляет Вадим.
Местный дикий и совершенно бесплатный «Буковель» — трассу для катания изобрели на спуске к реке. Люди сходятся и съезжаются сюда со всего города, и даже из соседних. «У нас просто отдых. Как есть свободное время, так приходим кататься», — говорит мужчина с ребенком.
«Здоровый образ жизни, не на диване сидеть водку пить», — отмечает житель Северодонецка Игорь.
Для того, чтобы скатиться с километровой горки, подходит что угодно — пакеты, набитые снегом, ледянки, тюбинги, лыжи, санки. Лишь бы скользило. «У меня называется тюбинг. Можно на санках, они быстрее всего едут», — сказала девочка.
Начинающие дают совет — главное на склоне — желание добраться вниз и держать равновесие. «Неопытный совсем, второй день катаюсь. Все просто, просто засовываешь ноги, застегиваешь и едешь», — поделился мальчик на борде.
Поэтому даже без денег и зимнего отпуска можно отдохнуть. Было бы желание. Красота и здоровье - Сегодня, 02:02 79
Жители Лисичанска шутят, что в городе, стоящем на холмах и среди терриконов, должны были придумать собственный горнолыжный курорт. «Какое-то позитивное настроение получаешь, а вообще горка просто классная и все. С Буковелем сравниваем, да, приезжайте к нам на Буковель в Лисичанск», — говорит местная жительница Александра.
Одну горку делят между собой и дети, и взрослые. «Снега мало, скользяк плохой», — делится съезжающий на борде мужчина.
«Сейчас мода пошла. Молодежи много, много сейчас сноубордистов. Ну, много людей собирается, когда хорошая погода», — рассказал сноубордист из Северодонецка Вадим.
Но даже когда вау-эффект от первого большого снега утолен, склоны могут конкурировать. «Мы приехали в разведку, можно сказать. Потому как в Северодонецке снега ноль. Здесь у нас это разминочный полигон. В Лисичанске трасса такая неплохая, лучше даже, можно сказать, чем в Харькове. Швейцария», — добавляет Вадим.
Местный дикий и совершенно бесплатный «Буковель» — трассу для катания изобрели на спуске к реке. Люди сходятся и съезжаются сюда со всего города, и даже из соседних. «У нас просто отдых. Как есть свободное время, так приходим кататься», — говорит мужчина с ребенком.
«Здоровый образ жизни, не на диване сидеть водку пить», — отмечает житель Северодонецка Игорь.
Для того, чтобы скатиться с километровой горки, подходит что угодно — пакеты, набитые снегом, ледянки, тюбинги, лыжи, санки. Лишь бы скользило. «У меня называется тюбинг. Можно на санках, они быстрее всего едут», — сказала девочка.
Начинающие дают совет — главное на склоне — желание добраться вниз и держать равновесие. «Неопытный совсем, второй день катаюсь. Все просто, просто засовываешь ноги, застегиваешь и едешь», — поделился мальчик на борде.
Поэтому даже без денег и зимнего отпуска можно отдохнуть. Было бы желание. Красота и здоровье - Сегодня, 02:02 79
Метки: {keywords}