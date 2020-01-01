Комик Долгополов сбежал из России

Александр Долгополов уехал из России. Его даже никуда еще не вызывали. Полиция проверяет записи на Youtube и концертную площадку, где было выступление. А он уже убежал. Об этом сообщило сразу несколько источников. Прежде всего, его концертный директор Армен Гандилян. Да у Саши есть концертный директор - он совершенно не умеет договариваться. Гандилян говорит, что Саша переживает из-за возможного дела и на всякий случай решил уехать. Второй источник - адвокат правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева. По словам адвоката, Долгополов уехал до «прояснения обстоятельств», «чтобы быть спокойнее». Куда именно, Соловьев уточнять не стал. Гандилян тоже молчит. Но, вообще, границы открыты - мог скрыться в любом направлении. Накануне стало известно, что выступлением Долгополова в петербургском стендап-клубе заинтересовалась полиция. Потом появилось некое заявление жителя Орехово-Зуево "об оскорблении его религиозных чувств".Сам Долгополов успел перед отъездом рассказать, что "не планировал быть гонимым", но так и знал, что такое может быть."Я, конечно, очень расстроился, потому что это явно неприятно. Я просто выступаю, рассказываю шутки, я не планировал быть гонимым за то, что я просто шучу. Я начал думать, что делать. Я уже давно понял, что в таких ситуациях главное, конечно, предавать это огласке, потому что ничего само собой не замнется. Наоборот, если ты молчишь и надеешься, что все как-то затихнет, то этого не произойдет. Ты в таких ситуациях должен, я уверен в этом, сразу же доводить это до сведения общественности. Как минимум чтобы быть на виду, чтобы люди понимали, что с тобой происходит. Я предполагал такое. Я, конечно же, пытался убедить себя разными способами в том, что этого не произойдет, я замечал, что у комиков обычно нет проблем, я достаточно человек неизвестный, и всем плевать, по сути, на то, что я делаю. Я рад этому: я могу просто выступать для своей аудитории, рассказывать шутки. Но глядя на то, что происходит в последнее время, я предполагал, что такое может случиться. И я думаю, что я к этому в целом готов. Хотя, конечно, это большой стресс, это очень неприятно"."В целом я понимаю людей, которые верят в бога, и я могу объяснить себе, почему это происходит, я действительно не испытываю никакой ненависти к этим людям. А вот что меня действительно расстраивает – так это то, что происходит с религией в нашем обществе в последнее время: дискриминация атеистов, закон о защите чувств верующих. Абсолютно несправедливый закон, это притеснение людей по идеологическому признаку фактически. Потому что вот что происходит: если человек верит в бога, то у нас есть статья, которая позволяет ему сажать за решетку любого, кто ему не нравится, по сути. Это несправедливо. Потому что я не верю в бога, и если меня обижают вещи, которые говорят фундаменталисты, я ничего не могу с этим поделать"."Это справедливо, когда человек обижается на то, что говоришь, он может подать на это в суд – это его неотъемлемое право. Но этот суд должен быть справедливым, вы должны спорить как два равных человека. А в нашем законодательстве это не так. Этот человек, конечно же, в глазах закона наделен большими правами, чем любой другой человек, и это очень несправедливо"."Именно об этом я высказываюсь, моя комедия именно про это – про несправедливость. И когда я говорю про религию и про символы религиозные, я не имею в виду напрямую оскорбление Иисуса или оскорбление религии. Я смеюсь именно над этими символами, над тем, насколько это важно для людей, которые считают себя христианами, но по сути не являются ими. Потому что христиане – это люди, чья жизнь строится на любви. Жизнь этих людей целиком строится на ненависти. Эта ненависть, которую они прячут за этими символами, с которыми нужно бороться".источник