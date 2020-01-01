Минюст ЛНР назвал самые популярные и необычные имена новорожденных в 2019 году

Министерство юстиции ЛНР сообщило ЛИЦ, какие имена новорожденных стали самыми популярными и необычными в Республике в 2019 году.

"Самые популярные имена в Республике при регистрации рождения мальчиков – Кирилл, Даниил, Артем, Никита, Михаил, Матвей, Максим, Иван, Илья, Тимофей, а при регистрации девочек – Анастасия, Мария, София, Виктория, Дарья, Вероника, Ева, Милана, Варвара, Полина", - рассказали в ведомстве.

Среди редко встречающихся женских имен в Минюсте выделили следующие: Мадонна, Евангелия, Златослава, Иллария, Аврора, Афина, Авитель, Милица, Мирра, Доминика.

Среди редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году, в ведомстве назвали такие: Адель, Радмир, Матфей, Вильдан, Якуб, Тамерлан, Никон, Святозар, Нестор, Даниэль.

23 января — Луганск