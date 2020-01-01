Два бойца ВСУ пострадали от неосторожного обращения с боеприпасами – Народная милиция

Два военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") получили различные травмы из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Мироновский военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады Герасименко получил травмы различной степени тяжести. В результате нарушения требований безопасности в ходе разгрузки боеприпасов с машины на него упал ящик с боеприпасами", – отметил он.

Филипоненко добавил, что "по словам очевидцев, в ходе осмотра военнослужащего и оказания ему первой медицинской помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения".

"Еще один случай произошел на позициях ВСУ в районе населенного пункта Орехово-Донецкое, где в результате неосторожного обращения с боеприпасами ранение получил военнослужащий второго механизированного батальона 93-й бригады рядовой Петренко. Военнослужащий получил взрывную травму, в результате которой потерпевшему были ампутированы два пальца левой кисти", – рассказал офицер-пресс-службы.

Он отметил, что оба факта отсутствуют в донесениях командиров 59-й и 93-й бригад в штаб оперативно-тактической группировки "Север".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 января — Луганск