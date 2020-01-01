Минобороны выясняет причины низкого уровня обеспеченности в бригаде ВСУ – Народная милиция

Комиссия министерства обороны Украины выясняет причины неудовлетворительного тылового обеспечения в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что тыловое обеспечение киевских силовиков в зоне "ООС" остается на низком уровне, "несмотря на красноречивые заявления украинских политиков об увеличении финансирования вооруженных сил".

"Так, военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ написали коллективную жалобу на горячую линию министерства обороны в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением, связанным с нехваткой кроватей, перебоями в снабжении продовольствием и вещевым имуществом, нехваткой печей отопления и топлива к ним", - рассказал Филипоненко.

"Для проведения разбирательства в подразделения 59-й бригады прибыла комиссия главной инспекции министерства обороны Украины под руководством первого заместителя главного инспектора министерства обороны генерал-майора (Василия) Мартынюка", - добавил офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 января — Луганск