Украина дает понять Донбассу, что не хочет мира и готова продолжать войну - активистка

Украинское правительство ежедневно дает понять народу Донбасса, что не хочет мира и готово продолжать конфликт в регионе. Об этом ЛИЦ заявила член спецкомиссии общественной организации (ОО) "Мемориал" Светлана Коноплева.

"Со стороны Украины каждый день звучат заявление о том, что конфликт в Донбассе можно завершить, используя только силовой сценарий. Каждый день украинское правительство дает понять нашему народу, что не хочет мира и готово продолжать войну", - сказала она.

"При этом президент Украины (на Всемирном экономическом форуме в швейцарском) Давосе делает заявление, которое просто поражает своей одиозностью, говоря о том, что войну можно закончить уже сегодня в случае, если стороны захотят завершить конфликт", - рассказала активистка.

Коноплева подчеркнула, что о желании мира говорит главнокомандующий, отдающий приказы обстреливать территории Народных Республик, отказывающийся от диалога с Донбассом и не выполняющий единственный ведущий к мирному урегулированию конфликта документ – Минские соглашения.

"В разрез с президентом идет (заместитель секретаря СНБО Сергей) Кривонос, который открыто заявляет о силовом сценарии захвата Донбасса. На этом фоне высказывания Зеленского абсурдны", - отметила она.

Активистка сказала, что президенту Украины стоило бы напомнить, что конфликт в Донбассе развязали не жители региона, а пришедшие незаконным путем к власти в 2014 году украинские чиновники, а Зеленский стал "просто приемником этой эстафеты, только более коварным и жестоким".

"Именно с приходом Зеленского к власти ситуация на линии боевого соприкосновения обострилась. Глядя на этот давосский пиар, хочется констатировать – вы, Владимир Александрович, лжец, у которого нет совести", - резюмировала Коноплева.

23 января — Луганск