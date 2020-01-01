Мэрия Луганска приглашает горожан поучаствовать в акции по сбору помощи больным детям

Администрация Луганска приглашает жителей города принять участие в благотворительной акции "Семь цветов счастья" по сбору помощи больным детям. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на управление по делам детей, семьи и молодежи.

"Мероприятие проводится с целью помощи маленьким горожанам, которые находятся на лечении в онкогематологическом отделении Луганской республиканской клинической детской больницы", – говорится в сообщении.

"Каждый желающий может передать подарок детям в виде канцелярских принадлежностей: ручки, клей ПВА, клей-карандаш, краски, кисточки, пластилин", – отметили в горадминистрации.

Помощь для больных детей необходимо приносить по адресу: Луганск, улица Пушкина, 8, кабинет 412.

В столичной администрации проинформировали, что акция продлится до 10 февраля.

"13 февраля в торжественной обстановке состоится вручение переданных подарков ребятам", – добавили в мэрии Луганска.

23 января — Луганск