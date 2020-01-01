"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды в центральную часть Луганска

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с ремонтом прекратило водоснабжение центра столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с проведением ремонта запорной арматуры по улице Советской города Луганска 23 января с 10.00 ориентировочно до 16.00 прекращена подача воды по улицам: 16-я линия, 15-я линия, Демехина, Советская, третья Донецкая, площадь ВОВ, детская республиканская больница", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме по окончании ремонтных работ.

23 января — Луганск