Актуальная информация с КПВВ Донбасса: «Стоим глухо»
Сегодня, 23 января, все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме, с 08:00 до 17:00.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/40;
«Марьинка» -0/75;
«Новотроицкое» 35/40;
«Гнутово» -15/10.
Пользователи соцсетей сообщают следующее *(пунктуация и орфография сохранены):
КПВВ Зайцево — Майорск — Бахмут — Никитовка — Горловка
15:40 «Только приехала. В обе стороны полные сетки. В Украине везде пусто. На нуле пусто»
13:56 «На горловке в Украину пешая очередь просто завал, люди стоят с утра более 6 часов»
09:36 «КПВВ «Горловка». По состоянию на 08:40 на пункте пропуска 225 автомобилей, 44 автобусов и микроавтобусов, до 1120 человек пешей очереди."
КПВВ Курахово — Марьинка — Каргил — Александровка
13:29 «Каргил в Украину — Основная 61 машина, льгота 59 машин»
11:36 «Пешая на Каргиле около 200 человек»
КПВВ Новотроицк — Еленовка
14:01 «Ховайся таково я ещё не видела ужас стоим не двигается совести нету»
12:32 «На Еленовке в Мариуполь более 130 машин»
11:26 «Стоим с 7.00. Вот только заехали машины по льготе первые. Говорят, со светом что-то. И то только вот появилась инфа»
КПВВ Гнутово — Пищевик — Куликово — Октябрь
13:35 «Октябрь на нулевом в Мариуполь очередь далеко за поворотом (((. в Донецк машин 70-80»
11:26 «Нулевой октябрь в Донецк машин 40-50, стоим глухо»
КПВВ Станица Луганская
14:08 «Добрый день неравнодушным людям. Сегодня утром на Николаевском повороте в 9 часов людей много(где-то на 3-4 автобуса). На ЛНР под навесом — никого, у окошек очередь на 5-10 минут, на украинском КПП людей много — свободны только два последних пролета, но очередь движется довольно быстро. В 10-00 в сторону Луганска полный навес +метров 5 «хвостик». В 12 часов в сторону Луганска полнавеса, движение очень хорошее. В 12-30 на украинском КПП деревянный навес + 2 пролета, на ЛНР — свободно. Автобус и электрокара ездят. Всем удачной дороги и крепкого здоровья.»
Новости Региона - Сегодня, 16:40 289
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/40;
«Марьинка» -0/75;
«Новотроицкое» 35/40;
«Гнутово» -15/10.
Пользователи соцсетей сообщают следующее *(пунктуация и орфография сохранены):
КПВВ Зайцево — Майорск — Бахмут — Никитовка — Горловка
15:40 «Только приехала. В обе стороны полные сетки. В Украине везде пусто. На нуле пусто»
13:56 «На горловке в Украину пешая очередь просто завал, люди стоят с утра более 6 часов»
09:36 «КПВВ «Горловка». По состоянию на 08:40 на пункте пропуска 225 автомобилей, 44 автобусов и микроавтобусов, до 1120 человек пешей очереди."
КПВВ Курахово — Марьинка — Каргил — Александровка
13:29 «Каргил в Украину — Основная 61 машина, льгота 59 машин»
11:36 «Пешая на Каргиле около 200 человек»
КПВВ Новотроицк — Еленовка
14:01 «Ховайся таково я ещё не видела ужас стоим не двигается совести нету»
12:32 «На Еленовке в Мариуполь более 130 машин»
11:26 «Стоим с 7.00. Вот только заехали машины по льготе первые. Говорят, со светом что-то. И то только вот появилась инфа»
КПВВ Гнутово — Пищевик — Куликово — Октябрь
13:35 «Октябрь на нулевом в Мариуполь очередь далеко за поворотом (((. в Донецк машин 70-80»
11:26 «Нулевой октябрь в Донецк машин 40-50, стоим глухо»
КПВВ Станица Луганская
14:08 «Добрый день неравнодушным людям. Сегодня утром на Николаевском повороте в 9 часов людей много(где-то на 3-4 автобуса). На ЛНР под навесом — никого, у окошек очередь на 5-10 минут, на украинском КПП людей много — свободны только два последних пролета, но очередь движется довольно быстро. В 10-00 в сторону Луганска полный навес +метров 5 «хвостик». В 12 часов в сторону Луганска полнавеса, движение очень хорошее. В 12-30 на украинском КПП деревянный навес + 2 пролета, на ЛНР — свободно. Автобус и электрокара ездят. Всем удачной дороги и крепкого здоровья.»
Новости Региона - Сегодня, 16:40 289
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