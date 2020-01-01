Прогноз погоды в Луганске на 24 января
В Луганске завтра, 24 января ночью и днем — без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -4 -9ºС, днем -3 +2ºС. Ветер западный 7-12 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +6,1 ºС в 1966 (2007) году
минимальная
-26,2 ºС в 1973 году.
Народный календарь: 24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне. Погода в Луганске - Сегодня, 16:00 94
Температура воздуха: ночью -4 -9ºС, днем -3 +2ºС. Ветер западный 7-12 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +6,1 ºС в 1966 (2007) году
минимальная
-26,2 ºС в 1973 году.
Народный календарь: 24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне. Погода в Луганске - Сегодня, 16:00 94
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