В Луганской области профинансировали пенсии
Финансирование пенсий на Луганщине проходит согласно графику выплат.
Об этом сообщает Трибун со ссылкой на пресс-службу ЛОГА, ссылаясь на информацию главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Так, по состоянию на 22 января 2020 года профинансирована выплата пенсий в сумме 1158 971,46 тыс. грн.
Из них профинансировано:
- узел почтовой связи — с 4 по 23 января;
- учреждения банков — с 4 по 21 января.
«Финансирование состоялось согласно графику выплат. Задолженность по выплате пенсий отсутствует», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 15:57 108
Об этом сообщает Трибун со ссылкой на пресс-службу ЛОГА, ссылаясь на информацию главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Так, по состоянию на 22 января 2020 года профинансирована выплата пенсий в сумме 1158 971,46 тыс. грн.
Из них профинансировано:
- узел почтовой связи — с 4 по 23 января;
- учреждения банков — с 4 по 21 января.
«Финансирование состоялось согласно графику выплат. Задолженность по выплате пенсий отсутствует», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 15:57 108
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