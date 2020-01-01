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Награда за В«голову ТрампаВ» доказывает решимость Ближнего Востока скинуть гнет США

Sergey Сегодня, 17:1516Новости
Награда за В«голову ТрампаВ» доказывает решимость Ближнего Востока скинуть гнет США

Обещание заплатить 3 млн долларов тому, кто убьет президента США Дональда Трампа, подтверждает, что Ближний Восток устал от оккупации американцев и готов перейти от лозунга «Янки, гоу хоум!» к реальным действиям.
Вознаграждение за «голову Трампа» иранский депутат Ахмад Хамзе готов заплатить от имени жителей провинции Керман, которая является родиной генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января после удара ВВС США по аэропорту Багдада.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Вашингтон хотел разыграть карту внутреннего противостояния в Иране, но реакция общества обернулась против самих инициаторов.
Иранцам не составит труда собрать нужную сумму и на самом деле заплатить за смерть Трампа, учитывая, что в Америке очень разветвленная диаспора выходцев с Ближнего Востока.
Возможно, это всего лишь способ привлечения внимания, но в США убийства президентов уже случались, так что Трампу в любом случае следовало бы усилить свою охрану. Очевидно, что Ближний Восток твердо намерен освободиться от многолетнего американского давления, цитирует Михайлова Nation News.
Ранее стало известно, что Ирак направит делегации в Россию, Китай и на Украину с целью переговоров о приобретении современных систем противовоздушной обороны, в том числе С-400, для противостояния США.
Александр Никитин

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