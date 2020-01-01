Награда за В«голову ТрампаВ» доказывает решимость Ближнего Востока скинуть гнет США

Обещание заплатить 3 млн долларов тому, кто убьет президента США Дональда Трампа, подтверждает, что Ближний Восток устал от оккупации американцев и готов перейти от лозунга «Янки, гоу хоум!» к реальным действиям.Вознаграждение за «голову Трампа» иранский депутат Ахмад Хамзе готов заплатить от имени жителей провинции Керман, которая является родиной генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января после удара ВВС США по аэропорту Багдада.Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Вашингтон хотел разыграть карту внутреннего противостояния в Иране, но реакция общества обернулась против самих инициаторов.Иранцам не составит труда собрать нужную сумму и на самом деле заплатить за смерть Трампа, учитывая, что в Америке очень разветвленная диаспора выходцев с Ближнего Востока.Возможно, это всего лишь способ привлечения внимания, но в США убийства президентов уже случались, так что Трампу в любом случае следовало бы усилить свою охрану. Очевидно, что Ближний Восток твердо намерен освободиться от многолетнего американского давления, цитирует Михайлова Nation News.Ранее стало известно, что Ирак направит делегации в Россию, Китай и на Украину с целью переговоров о приобретении современных систем противовоздушной обороны, в том числе С-400, для противостояния США.Александр Никитин