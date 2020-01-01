Власти ЛНР передали коммунальщикам Красного Луча шесть новых мусоровозов (ФОТО)

Коммунальные предприятия Красного Луча в рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" получили шесть новых мусоровозов. Об этом сообщили в отделе информационной и внутренней политики городской администрации."Благодаря главе Республики Леониду Пасечнику Красным Лучом получено шесть мусоровозов с боковой загрузкой объемом восемь кубических метров. Из них четыре единицы переданы на баланс коммунального предприятия ДЭРСУ (дорожно-эксплуатационного ремонтно-строительного управления), одна единица - коммунальному предприятию "Жил-сервис" города Вахрушево, одна единица - коммунальному предприятию "Прогресс" города Миусинск", - сообщила временно исполняющая обязанности главы администрации Красного Луча Алла Васькевич."В 2020 году при поддержке руководства Республики планируется приобретение необходимой дорожной техники, которая позволит улучшить нам состояние дорог в городе" - добавила она.Ранее власти Республики приобрели для предприятий Красного Луча ручную разметочную машину и автогрейдер.23 января — Луганск