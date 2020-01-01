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МАПП "Изварино" 26 января ограничит пропуск из-за технических работ – ГТК

root Сегодня, 17:3019Новости
МАПП "Изварино" 26 января ограничит пропуск из-за технических работ – ГТК
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Изварино" 26 января ограничит пропуск в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.
"В связи с проведением работ по настройке серверного оборудования с 00.00 до 05.00 26 января 2020 года пропуск товаров и транспортных средств через МАПП "Изварино" будет ограничен", - сообщил начальник отдела таможенных информационных технологий и статистики ГТК ЛНР Олег Афанасьев.
"Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и на этот период пересмотреть маршруты движения грузовых и легковых автомобилей для пересечения границы через другие пункты пропуска", - добавил он.
23 января — Луганск

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