"Мир Луганщине" проведет бесплатные показы мультфильма в Свердловске и Красном Луче

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" проведут бесплатные показы мультфильма "Три богатыря и Наследница престола" для юных жителей еще двух городов ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.пройдету: улица Энгельса, 45;по адресу: улица Магистральная, 1."Общественное движение "Мир Луганщине" приглашает всех желающих посетить показы", - добавили в пресс-службе.Ранее ОД "Мир Луганщине" анонсировало старт проекта "Мир кино", в рамках которого в городах Республики будут проходить бесплатные кинопоказы.Бесплатные показы уже состоялись в Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.23 января — Луганск