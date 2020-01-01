"Мир Луганщине" проведет бесплатные показы мультфильма в Свердловске и Красном Луче
Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" проведут бесплатные показы мультфильма "Три богатыря и Наследница престола" для юных жителей еще двух городов ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.
Показ мультфильма пройдет 25 января в 11.00 в свердловском Дворце культуры по адресу: улица Энгельса, 45; 26 января в 11.00 - в краснолучском кинотеатре "Россия" по адресу: улица Магистральная, 1.
"Общественное движение "Мир Луганщине" приглашает всех желающих посетить показы", - добавили в пресс-службе.
Ранее ОД "Мир Луганщине" анонсировало старт проекта "Мир кино", в рамках которого в городах Республики будут проходить бесплатные кинопоказы.
Бесплатные показы уже состоялись в Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.
23 января — Луганск
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