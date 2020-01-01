Амплуа идиота

Визит Зеленского в Израиль с ходу начался со скандала. Это абсолютно нормально для команды украинского президента. Там собрались настоящие профессионалы, гуру своего дела. Короче, главный переговорщик Владимира по широкому кругу вопросов, потенциальный сменщик Андрея Богдана на должности главы офиса Андрей Ермак предложил сделать широкий жест. Точнее, идиотский. Если уж все равно Зеленскому не дают слова на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, то мы туда вообще не пойдем. А места, которые выделены украинской делегации, отдадим тем, кто пережил трагедию.Типа там с размещением туго, комплекс Яд ва-Шем битком забит. Как гиперлуп Жмеринка–Фастов. Проявим милосердие и заботу. Короче, евреи обиделись. Появилось официальное опровержение администрации мемориального комплекса: не надо передергивать, мы заботимся о людях, все рассажены согласно списку, а если кое-кто не понимает, то ему лучше помолчать и не дергаться. Что можно сказать: Ермак в очередной раз проявил «блестящие таланты переговорщика». Примерно в том же стиле он пытался развести Руди Джулиани с «Буризмой», пообещав одно, а сделав совсем другое. Диаметрально противоположное. Поэтому разрекламированный визит «украинского президента с еврейской кровью» (прямая цитата из пиаровского интервью Зеленского) сразу не задался. Скажу больше: он с ходу провалился. Глава украинского государства немедленно проигнорировал главную цель своего визита – участие в торжественном мероприятии и как бы выразил таким идиотским способом «солидарность» с президентом Польши Анджеем Дудой. Тому тоже не дали слова, и он не приехал. Зеленский пошел еще дальше: приехал, но не пришел. Мне трудно понять логику действий президента Украины. Он явно стремится послать некие месседжи, но их никто не понимает. Особенно евреи, которых приезд «лидера европейской нации» напряг с самого начала.И что делает наш шоумен? Правильно. Идет молиться к Стене плача. Там он вместе с главным раввином Шмуэлем Рабиновичем помолился за мир в Украине. «Очень важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах», – заявил Зеленский, теребя кипу. По всей видимости, именно так он собирается выполнять предвыборное обещание о прекращении войны, которое поддержало 73 процента избирателей. Теперь все чувствуют полное удовлетворение, наблюдая в режиме реального времени за воплощением своих электоральных ожиданий: вот Зеленский в кипе, вот Стена плача, идет совместная молитва. Что еще надо?В принципе, после того, как Вова выкинул номер, отказавшись участвовать в мероприятии, ради которого он официально приехал в Израиль, на теме иерусалимского вояжа Зеленского можно ставить точку. Единственной интригой была неформальная встреча президента Украины с Владимиром Путиным. В Москве ее не исключали, но всячески подчеркивали мимолетный характер контакта Владимира Владимировича с экс-комиком. Если и произойдет, то «на полях» и исключительно «на ногах». Однако, как сообщают информированные источники в украинской делегации, «после демонстративного игнорирования Зеленским торжественных мероприятий, посвященных Холокосту, никаких контактов с российской делегацией не будет».Экс-клоун в очередной раз лоханулся. Хотя его предупреждал Игорь Валерьевич: «Вова, не лезь к ж...м, они тебя разведут». Коломойский прекрасно знал, о чем говорит. Еще и года не прошло, как он был вынужден покинуть Израиль и вернуться в Украину, поскольку ФБР начало за ним настоящую охоту. Зачем он вообще приехал в Тель-Авив? Думаю, Зеленский до последнего был уверен в том, что ему удастся в ходе личной встречи с Путиным достичь некоего прогресса в вопросе обмена пленными. Это его основной пиаровский ресурс, с помощью которого удается снизить катастрофические темпы падения рейтинга.Но тут вмешался главный переговорщик Андрей Ермак, сумевший убедить Зеленского в том, что на самом деле Всемирный форум памяти жертв Холокоста – русская ловушка, из которой сумела вырваться Польша. Очень популярная среди «порохоботов» версия. Согласно ей, «все мероприятие скроено под Путина, и его целью является восстановление «Большой четверки», то есть группы стран, признанных победителями во Второй мировой войне: США, СССР, Великобритании и Франции». «Зрада» заключается в том, что «данная концепция, к которой присоединилась и Германия, восстанавливает Ялтинский договор, в котором нет места свободной Польше». Круто завернуто, не правда ли? Не знаю, понял ли Зеленский что-либо из данной концептуальной «модели». Вряд ли.Слишком много непонятных для него слов и исторических фактов. В номерах «95-го Квартала» не обыгрывалась тема Ялтинской конференции. Зато очень ярко звучала мысль о «порноактрисе, которая дает во все стороны за инвестиции». Именно этот образ Зеленскому очень удачно удалось воплотить в Давосе. Президент выразил готовность отдать всю страну в долгосрочную концессию, но пока никто не согласился. Даже немцы отказались от управления украинскими железными дорогами. Только консультативная помощь за большие деньги. Не более того.Однако президент почувствовал некий подвох и поэтому дал задний ход. Вышло по-идиотски. Приехал и убежал с мероприятия, которое является «ловушкой Путина». Тогда зачем, собственно говоря, приезжал? Мог бы зависать в Давосе, ужинать с премьером Гончаруком при свечах в «Украинском доме» Виктора Пинчука и наблюдать за тем, как «соросята» братаются с сотрудниками МВФ. В различных позах.Александр Зубченко