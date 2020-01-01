Украинец Ковтун устроил истерику на Первом канале из-за фактов об украинском нацизме

Политолог из Киева Вячеслав Ковтун эмоционально отреагировал на факты об антисемитизме современной Украины, где героизируется Бандера.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Ковтун в эфире Первого канала заявил, что антисемитизм "был всегда" в мировой истории, но претензии в адрес Украины по данному пункту якобы не имеют смысла из-за президента-еврея. Политолог считает, что это оправдывает любые проявления радикального национализма и героизацию Бандеры, Шухевича и прочих нацистских преступников.Ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин возразил, что в стране, где "не болеют антисемитизмом", бандеровский лозунг не может быть официальным приветствием армии, полиции и "патриотов". На это Ковтун отреагировал весьма эмоционально, сорвавшись на крик и обходясь без микрофона."У вас запрет на слова? Мы живем в 2020 году. Наш президент не Бандера, а Владимир Зеленский", - объявил скандальный украинский эксперт. Он добавил, что для всего мира Украина якобы является одним из главных борцов с антисемитизмом, и обвинил оппонентов в "разжигании ненависти".Коллаж: ФБА "Экономика сегодня""В стране, где нет антисемитизма, слова, которые были приветствием Бандеры и Шухевича, не могут звучать. Точно так же, как гитлеровское приветствие не может звучать сегодня в Германии. Потому что все понимают, что за ними стоит", - заявил Ковтуну Шейнин. Также ведущий рекомендовал украинскому политологу ознакомиться с высказываниями Бандеры о евреях, чтобы тот имел представление, кого сегодня героизируют его соотечественники.Отметим, 23 января президент Украины Владимир Зеленский озадачил израильских общественников отказом посещать Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Украинский лидер заявил, что делегация его страны предоставляет свои места людям, пережившим Холокост, что было расценено как "вызывающий недоумение поступок".Григорий Егоро