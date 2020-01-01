В«Иди, Вася. Иди!В»

Иногда мне кажется, что заголовки в современной прессе придумывают для того, чтобы читатель ни за что не догадался, о чем идет речь в публикации. Или у него создалось мнение, диаметрально противоположное желаемому.Итак, Лукашенко закупил у Норвегии партию нефти. Как названа информация об этом в нашей, российской прессе?— «Белоруссия нашла замену российской нефти» (Лента.Ру)— «Минск нашел замену российской нефти» (РИА Новости)— «Лукашенко меняет Россию на Норвегию» («Свпресса»)— Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии» (РБК)«Чемпионом объективности», конечно, опять стала «Независимая газета». Она эту информацию назвала «Лукашенко нашел замену России».Ни много, ни мало, но получается, что Лукашенко «Россию на Норвегию заменил». То есть была у Белоруссии Россия, а потом шабах — и ее заменили на Норвегию. Лично у меня такое впечатление от всех этих заголовков и складывается.А теперь давайте посмотрим, что же произошло на самом деле.Отчаявшись получить от России энергоносители по внутренним ценам, оставаясь при этом «независимым суверенным государством», пан Лукашенко совершил «акт страшной мести» — закупил нефть у Норвегии. Причем получить он ее собрался не через «вражий москальский порт», а через порт Клайпеду, который по воле Сталина теперь принадлежит дружественной и даже братской белорусам Литве. А дальше — железной дорогой.Правда все это? Да. Правда. Чистая. Было дело!Однако, там есть одна деталь. И даже не одна.Продажа переработанной российской нефти дает Белоруссии треть бюджета. Для этого Белоруссия покупает у нас 18 миллионов тонн нефти в год. 18 миллионов. С колоссальными скидками. Которых Белоруссии мало. У Норвегии же сейчас закуплено 80 тысяч тонн. Сравните 18 миллионов и 80 тысяч, и станет ясно, как Белоруссия «заменила» Россию на Норвегию. Плюс ко всему норвежская нефть просто дороже. Ну, по факту дороже! Да и скидок никаких Осло делать не будет. С какой стати? Я уже не говорю, что Минску придется заплатить за доставку этой нефти морем в Клайпеду, перегрузку в ж/д цистерны, потом — дорога до Минска, опять перегрузка… А труба есть труба, тут даже говорить не о чем.Но Лукашенко не хочет на этом ограничиваться. Он грозит начать поставки и через Украину тоже! От «альтернативных продавцов».А чего хочет? А он хочет, чтобы наша экономика дотировала закупки нефти Белоруссией. Как дотирует внутреннего потребителя. Но наши экономисты не понимают, с какого перепугу мы должны дотировать экономику иностранного и очень сильно суверенного государства. Ведь мы с этого абсолютно ничего, кроме убытков, иметь не будем. А Белоруссия будет иметь сверхприбыли, продавая продукты переработки нашей нефти. Но нам-то от этого что? ????Недавно Лукашенко пошел на крайнюю меру — он пригрозил тем, что «Россия потеряет белорусский рынок сбыта нефти». Вот прямо «пригрозил», да. Наши ребята пощелкали калькуляторами, прикинули, сколько мы сможем получить дополнительной прибыли, продав 18 миллионов тонн некогда белорусской нефти по рыночным ценам нормальным покупателям, и очень этой «угрозе» обрадовались. «Давай! — сказали, — Мы готовы «потерять белорусский рынок сбыта»! Денег лишних не бывает».— Фу, какие… — обиделись в Минске, — Мы же вас любим! Вы что — забыли?— А в чем это, простите, проявляется? — поинтересовались наши— «Фу какие» еще раз! — окончательно разобиделась Белоруссия, и, говорят, послала гонцов в Венесуэлу. Насчет тамошней нефти узнать. Но эта фишка не нова — лет десять назад Белоруссия уже покупала венесуэльскую нефть. Правда, обходилась она Минску в два раза дороже российской, ну так разве это наша печаль? «Хозяин — барин»…— Вот вы дошутитесь, что мы точно уйдем! — доносятся из Белоруссии обиженные реплики интернет-пользователей. Они убеждены, что обладание такими друзьями для нас — великое благо и большая честь. Мы молчим, да косимся на «ушедших» чуть ранее. Вон их сколько, вокруг. Все процветают так, что не знают уже, у кого в долг просить.«Иди, Вася, иди… Чего ты его держишь? Пусть идёт! Год у него был… Три за побег, пять за детсад… Иди-иди, Вась!» Хоть в Норвегию, хоть в Венесуэлу, хоть в ЕС, хоть в НАТО, хоть в «квартал красных фонарей».Вот правда — надоело уже это ёрзанье одной отдельно взятой красно-зеленой попой по всем стульям сразу. Было б что терять, честное слово… И ведь требует же — как свое! И еще обижается, что не дают.А с другой стороны — сами виноваты. Избаловали? Получите.Пусть идет. Правда. Освободившиеся деньги лучше вон Крыму или Донбассу подкинуть. Там люди хорошо понимают, что такое Россия. Им ничего объяснять не надо.Источник