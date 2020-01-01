Зеленский говорит миру об успехах Украины, а она все глубже погружается в кризис – педагог

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывает миру о положительных изменениях в его стране, при этом экономическая ситуация в действительности только усугубляется. Об этом ЛИЦ завила директор первомайского Центра внешкольного образования, член Общественной палаты ЛНР Наталья Михайлова.

Утром 23 января во Львовской области около 50 шахтеров предприятия "Львовуголь" перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская, требуя выплатить зарплаты. По данным профсоюза, горняки до сих пор не получили полных выплат за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года. Сумма задолженности перед ними составляет 317,79 млн грн.

"Пока Владимир Зеленский пытается изображать слугу народа и катается по странам, рассказывая о положительных изменениях в Украине, в стране усугубляется экономическая ситуация", - отметила общественница.

"Из-за преступного украинского политического режима, в результате которого ввели экономическую блокаду Донбасса, страдают шахтеры по обе стороны конфликта, - констатировала Михайлова. - Угледобывающие предприятия Республик Донбасса были вынуждены в условиях непризнанности с нуля искать пути продажи угля, способы закупки оборудования, не допустить закрытия предприятий".

Она подчеркнула, что Украина, в отличие от ЛНР и ДНР, может беспрепятственно развивать угольную отрасль, при этом сама нуждается в угле, но киевские власти "просто наплевали на шахтеров, вытерли ноги".

"Обращения, забастовки и митинги не привели ни к чему конкретному. Даже после смены власти на Украине ситуация не изменилась. Горняков игнорируют. Руководство страны, издеваясь, советует молодежи не выбирать профессию шахтера из-за бесперспективности. А ведь это очень важная и необходимая профессия для страны в целом", - отметила общественница.

Педагог пояснила, что горняков всегда ценили за их тяжелый и опасный труд, по достоинству оплачивая их работу.

"В результате действий украинской власти и бездействия Зеленского шахтеры лишены заработка. И это происходит на фоне заявлений президента об экономическом улучшении и призывов европейских инвесторов зайти в "развивающуюся" Украину. Видимо, Зеленский забыл, что он президент, а для этого пустых красноречивых заявлений недостаточно, необходимо выполнять свои обещания", - напомнила Михайлова.

23 января — Луганск