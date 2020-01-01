Протесты шахтеров на Львовщине свидетельствуют об "успехах" украинской экономики – врач

Протесты шахтеров во Львовской области с требованием погасить задолженность по зарплате говорят об огромных проблемах в экономике Украины. Об этом ЛИЦ заявил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач ЛНР и Украины, главный врач Луганского республиканского дерматовенерологического диспансера, член Общественной палаты (ОП) ЛНР Владимир Радионов.

Утром 23 января во Львовской области около 50 шахтеров предприятия "Львовуголь" перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская, требуя выплатить зарплаты. По данным профсоюза, горняки до сих пор не получили полных выплат за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года. Сумма задолженности перед ними составляет 317,79 млн грн.

"В стране Украина, которая практически Европа, чиновники постоянно твердят о своих достижениях в экономике, а на самом деле в "незалежной" в этом вопросе огромные проблемы. Дыры в бюджете, которые невозможно залатать, задолженности по зарплате перед гражданами достигли самого высокого предела", - отметил Радионов.

Он добавил, что страдают от этого больше всех украинские шахтеры, которые сегодня перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием, чтобы их услышали в правительстве и выплатили зарплаты.

"И такие массовые шахтерские акции проходят на Украине практически постоянно. Так в чем же дело? Ведь только сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что экономика страны растет быстрее всех в мире. Цинизм и вранье", - сказал врач.

Он подчеркнул, что Украина при этом не находится в стадии войны, экономической блокады и непризнанности.

"На самом же деле сегодня на Украине можно наблюдать только одну правду – как под веселые шутки светлого будущего "незалежной" (президента Украины Владимира) Зеленского Украина прямым курсом движется к краю пропасти. И предпосылок к тому, что не только экономика, но и страна в скором будущем просто развалится, с каждым днем больше и больше", - констатировал член Общественной палаты.

23 января — Луганск