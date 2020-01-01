Синоптики прогнозируют 24 января в ЛНР от 9 до 1 градуса мороза

Температура воздуха в Республике 24 января будет колебаться от 9 градусов ниже нуля ночью до минус 1 градуса днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 23 января до 21.00 24 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица; ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем юго-западный, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – 1-3 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-3 градуса ночью и минус 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до нуля – 2 градуса ниже нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 января зафиксировали в 1880 году – минус 30 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1966 году – плюс 6,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 января – 07.28, время захода – 17.42. Продолжительность светового дня составит 10 часов 14 минут.

По предварительному прогнозу, 25 января при прохождении атмосферных фронтов ожидаются временами осадки в виде снега и снега с дождем, днем усиление западного ветра до 15-20 м/с; ночные температуры повысятся на 2-3 градуса, днем температура воздуха достигнет положительных значений. 26 января – ночью местами снег, днем без осадков; температурный фон существенно не изменится.

23 января — Луганск