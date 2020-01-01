Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

"Он (Алексей Гончарук.- Прим. Ред.) это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН*-УПА*. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает", – отметил телеведущий.

"Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом",– задался вопросом Соловьев.

Фото: РИА НовостиЖурналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе, передает РИА Новости.Украинский премьер во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 посоветовал инвесторам выучить фразу "Слава Украине!", чтобы достичь успеха в стране. Соответствующее видео опубликовано на странице Гончарука в фейсбуке.Соловьев возмутился тем, что политик позволил себе подобное высказывание в день Всемирного форума памяти холокоста.По его мнению, этот поступок говорит о низком уровне интеллекта украинского премьер-министра."Слава Украине! Героям слава!" – лозунг Украинской повстанческой армии*, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике, его публично произносят в том числе и высшие должностные лица Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в России.