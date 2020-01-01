В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов", - сказано в релизе.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА НовостиФедеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны с 5 килограммами взрывчатки и компонентами бомб, сообщает спецслужба в пятницу, передает РИА Новости.Когда и что планировалось взрывать, пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки, мужчина помещен под стражу.