Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 24.01.2019
Пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Пассажиро-транспортный поток сохранял высокую интенсивность. В общем, через КПВВ последовало 42,7 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9995 человек и 970 транспортных средств;
«Марьинка» — 8790 человек и 1385 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8650 человек и 1460 транспортных средств;
«Гнутово» — 3630 человек и 680 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11650 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/80; «Новотроицкое» — 30/45; «Гнутово» — 10/10.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое» гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Через КПВВ «Новотроицкое» к неподконтрольной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 12:10 52
Пассажиро-транспортный поток сохранял высокую интенсивность. В общем, через КПВВ последовало 42,7 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9995 человек и 970 транспортных средств;
«Марьинка» — 8790 человек и 1385 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8650 человек и 1460 транспортных средств;
«Гнутово» — 3630 человек и 680 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11650 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/80; «Новотроицкое» — 30/45; «Гнутово» — 10/10.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое» гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Через КПВВ «Новотроицкое» к неподконтрольной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 12:10 52
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