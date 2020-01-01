Власти Украины постепенно передают экономическое управление страной Западу – общественник

Власти Украины из-за своего непрофессионализма постепенно передают экономическое управление страной Западу. Об этом ЛИЦ заявила председатель Кировского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Надежда Карцева.

Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG 22 января в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития акционерного общества (АО) "Укрзализныця", по условиям которого власти Украины передают свои железные дороги Германии на 10 лет.

"Было бы честнее официально сдать полностью всю Украину лет на 10 кому-нибудь "в хорошие руки". Что еще можно снести, продать или сдать в аренду? Власть Украины не может управлять ничем. Зеленский ждет господина, который придет и все наладит. То есть, после внешнего политического управления власть передает страну и в экономическое", – отметила Карцева.

"Команда Зеленского – поверхностные и непрофессиональные люди, ущерб от их деятельности измеряется не деньгами, а суверенитетом", – подчеркнула она.

24 января — Луганск