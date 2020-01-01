Желание Киева изменить "Минск" заставляет задуматься о профпригодности Зеленского – ОП

Заявление представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Алексея Резникова о желании Киева изменить Минские соглашения заставляется задуматься о профпригодности президента страны Владимира Зеленского. Об этом ЛИЦ заявила заместитель председателя комиссии по вопросам ЖКХ, строительству, дорогам и энергетики Общественной палаты (ОП) ЛНР Ирина Сычева.

В интервью одному из украинских изданий Резников заявил, что Киев настаивает на изменении очередности выполнения пунктов Минских соглашений, чтобы вопрос передачи Украине контроля над границей выполнялся перед проведением выборов в Донбассе и до полного политического урегулирования.

"Я считаю, что подобные высказывания заставляют задуматься о профпригодности президента Украины Владимира Зеленского как лидера и менеджера государства, - подчеркнула Сычева. - Мы в который раз наблюдаем диссонанс: президент говорит одно, а его сторонники в это же время сообщают абсолютное другое. Зеленскому надо либо менять свою команду, либо перестать врать".

"Я давно считаю, что Украине не нужен "Минск", как бы они ни пытались прикрыться рассказами о желании его выполнять. Зеленский перенял политику предыдущего президента, когда теоретически говорят об окончании войны, а практически увеличивают количество обстрелов населенных пунктов. Двойственность, нелогичность, вранье и лицемерие – все это современные реалии украинской политики", - добавила общественница.

24 января — Луганск