Абсурдное поведение киевских политиков только тормозит реализацию "Минска" – активистка

Абсурдное поведение украинских политиков тормозит реализацию Минских соглашений и лишает жителей по обе стороны от линии разграничения последней надежды на мир. Об этом ЛИЦ заявила первый заместитель председателя Молодежного парламента (МП) ЛНР Дарья Ганева.

"Народ Донбасса порядком устал от когнитивного диссонанса в верхушках украинской власти. Абсурдное поведение киевских политиков только тормозит реализацию Минских договоренностей и лишает граждан по обе стороны от линии разграничения последней надежды на мир", - отметила она.

Ганева рассказала, что сначала президент Украины Владимир Зеленский молится за мир у Стены плача в Иерусалиме, а уже на следующий день представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Алексей Резников заявляет, что Украина планирует пересмотреть Минские соглашения в вопросе контроля над границей.

"Возможно, этот парад лицемерия мог бы показаться смешным, если бы не касался простых людей, если бы каждый день подобных политических изверток не стоил человеческих жизней. Зеленский извратил Минский процесс, превратил его в инструмент для бесконечного хайпа и неумелого пиара, в этом он превзошел даже своего предшественника", - сказала зампредседателя МП.

"В очередное раз хотелось бы напомнить украинскому президенту, что никакого пересмотра Минских договоренностей не было, нет и быть не может, в них изложен единственный возможный механизм урегулирования конфликта", - подчеркнула Ганева.

24 января — Луганск