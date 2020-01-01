Что же на самом деле будет с 8-й городской больницей Луганска



В социальных сетях появилась информация о закрытии Луганской 8-й городской больницы. Так ли это на самом деле?

На этот вопрос в ходе брифинга, который прошел в Доме Правительства Луганской Народной Республики 22 января, ответила Министр здравоохранения Наталия Пащенко.

Она сообщила, что распространяющаяся в социальных сетях информации относительно якобы закрытия учреждения не является достоверной. Луганская больница № 8 продолжит работу, однако изменит формат оказания медицинской помощи.

«Первое, хочу сказать совершенно четко: больница будет существовать и продолжит оказывать медицинскую помощь. Меняется формат оказания медицинской помощи. Эта необходимость возникла в связи с тем, что набор отделений, который там сегодня существует, не может оказывать помощь в полном объеме. То есть травматология, терапия, неврология, офтальмология», — заявила Пащенко.

«Ургентностная травматология должна быть укомплектована полным штатом специалистов. Пациенты, поступающие с сочетанной травмой, должны получить полный спектр консультаций в одном учреждении», — пояснила министр.

Министр здравоохранения сообщила, что травматологическое отделение будет организовано на базе городской железнодорожной больницы, при этом травмпункт продолжит работу при больнице №8.

«Сегодня на базе ж/д больницы готовятся площади, где и будет оказываться помощь сразу по всем направлениям: будет дежурить неврологическое, травматологическое, хирургическое, терапевтическое и гинекологическое отделения. То же самое, что касается офтальмологии. Допустим, патология сетчатки часто связана с эндокринологической патологией, неврологической, поэтому место офтальмологии там, где у нас оказываются эти виды помощи. То есть это первая городская больница, где есть эндокринология, неврология и сосудистая хирургия», — рассказала Пащенко.

Министр здравоохранения добавила, что городская больница № 8 будет ориентирована на предоставлении помощи пожилым пациентам.

«Там будет работать гериатрическое отделение, которое ранее существовало в Луганске, где будет оказываться помощь именно пожилым пациентам с любой патологией. Помимо этого, там будет отделение сестринского ухода, это отделение, которое ранее не существовало в ЛНР, этот опыт РФ. Пациенты, которые требуют паллиативной помощи, но при этом стационарной помощи, некомпенсированные пациенты с кардиологической патологией, они будут иметь возможность получать эту помощь в восьмой городской больнице в центре города», -проинформировала Пащенко.

«И также у нас отсутствовал достаточно важный сегмент оказания медицинской помощи — это реабилитация постинсультных больных. И вот первое в Луганске и Республике отделение по реабилитации неврологических больных также будет открыто в восьмой городской больнице», — отметила министр.

Также Наталия Пащенко добавила, что 8-я городская больница станет базой для обучения и практики учащихся Луганского медицинского училища. Удобный город - Сегодня, 15:38 65 Что будет с 8-й городской больницей Луганска?В социальных сетях появилась информация о закрытии Луганской 8-й городской больницы. Так ли это на самом деле?На этот вопрос в ходе брифинга, который прошел в Доме Правительства Луганской Народной Республики 22 января, ответила Министр здравоохранения Наталия Пащенко.Она сообщила, что распространяющаяся в социальных сетях информации относительно якобы закрытия учреждения не является достоверной. Луганская больница № 8 продолжит работу, однако изменит формат оказания медицинской помощи.«Первое, хочу сказать совершенно четко: больница будет существовать и продолжит оказывать медицинскую помощь. Меняется формат оказания медицинской помощи. Эта необходимость возникла в связи с тем, что набор отделений, который там сегодня существует, не может оказывать помощь в полном объеме. То есть травматология, терапия, неврология, офтальмология», — заявила Пащенко.«Ургентностная травматология должна быть укомплектована полным штатом специалистов. Пациенты, поступающие с сочетанной травмой, должны получить полный спектр консультаций в одном учреждении», — пояснила министр.Министр здравоохранения сообщила, что травматологическое отделение будет организовано на базе городской железнодорожной больницы, при этом травмпункт продолжит работу при больнице №8.«Сегодня на базе ж/д больницы готовятся площади, где и будет оказываться помощь сразу по всем направлениям: будет дежурить неврологическое, травматологическое, хирургическое, терапевтическое и гинекологическое отделения. То же самое, что касается офтальмологии. Допустим, патология сетчатки часто связана с эндокринологической патологией, неврологической, поэтому место офтальмологии там, где у нас оказываются эти виды помощи. То есть это первая городская больница, где есть эндокринология, неврология и сосудистая хирургия», — рассказала Пащенко.Министр здравоохранения добавила, что городская больница № 8 будет ориентирована на предоставлении помощи пожилым пациентам.«Там будет работать гериатрическое отделение, которое ранее существовало в Луганске, где будет оказываться помощь именно пожилым пациентам с любой патологией. Помимо этого, там будет отделение сестринского ухода, это отделение, которое ранее не существовало в ЛНР, этот опыт РФ. Пациенты, которые требуют паллиативной помощи, но при этом стационарной помощи, некомпенсированные пациенты с кардиологической патологией, они будут иметь возможность получать эту помощь в восьмой городской больнице в центре города», -проинформировала Пащенко.«И также у нас отсутствовал достаточно важный сегмент оказания медицинской помощи — это реабилитация постинсультных больных. И вот первое в Луганске и Республике отделение по реабилитации неврологических больных также будет открыто в восьмой городской больнице», — отметила министр.Также Наталия Пащенко добавила, что 8-я городская больница станет базой для обучения и практики учащихся Луганского медицинского училища. Удобный город - Сегодня, 15:38 65

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