Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", — говорится в пресс-релизе дипмиссии.

Фото: © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com / globallookpress.comМИД Румынии потребовал от Украины объяснений из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Обозреватель".Украинский лидер говорил о событиях столетней давности, в частности отметив, что "большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии". Однако для английской версии сайта президента слово "заняли" перевели как occupied — "оккупировали".Посол Украины в Румынии Александр Банков уже заявил, что эта ситуация стала результатом неправильного перевода и необоснованного толкования, и принес извинения. Слово occupied заменили на taken.