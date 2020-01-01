Напавший с ножом на журналистов в Ставрополе признан невменяемым

Фото: © Следственный комитет РФМужчина, напавший с ножом на журналистов газеты «Родина» в Ставрополе, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Об этом сообщает краевое следственное управление СК, передает RT.Следствие установило, что в начале мая 2019 года Константин Сиднев принёс в издание статью с просьбой опубликовать её, а узнав, что материал не будет напечатан, решил убить главного редактора и его подчинённых, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс».В конце месяца он «попытался принесённым с собой ножом зарезать руководителя и трёх сотрудников издания».Мужчина будет лечиться в медицинской организации, осуществляющей психиатрическую помощь, в стационарном отделении специализированного типа, проинформировали в СК.В результате нападения пострадали четыре человека, главред был госпитализирован.«Родина» издаётся региональным крайкомом КПРФ с 1994 года.