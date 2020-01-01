Песков: Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече

Фото: РИА НовостиПрезиденты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли пообщаться в ходе пребывания в Израиле, но если посчитают нужным, могут в любой момент договориться о встрече, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Путин в четверг находился с визитом в Израиле, где участвовал в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".Песков отметил, что это был длинный, насыщенный церемониальный день, и само мероприятие не подразумевало возможности какого-то общения. Субстантивное общение, по его словам, состоялось только с руководством Израиля."По этой же причине, а также прежде всего потому что президент Зеленский не был в Яд Вашеме, не смогли они друг друга поприветствовать и хотя бы перекинуться парой фраз. Поэтому других контактов, к сожалению, не было, но поприветствовал он всех участников, естественно", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что изначально нельзя говорить о том, что встреча лидеров двух стран планировалась. "Неверно говорить, что встреча планировалась. Была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и если они посчитают необходимым, они смогут в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны. Как правило, подобные разговоры на ногах не подразумевают какой-то повестки, и, опять же, президенты могут быстро проговорить все те вопросы, которые считают нужными. Но, к сожалению, им так и не довелось побывать на мероприятии вчера", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, может ли состояться ли встреча Путина с Зеленским до возможного саммита "нормандской четверки", который может пройти в апреле в Берлине, Песков сказал, что таких планов нет, но если лидеры посчитают это необходимым, то смогут в любой момент договориться о встрече."Сейчас каких-то планов на этот счет нет. Но, вместе с тем, мы, наверное, должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт, и если они посчитают это необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - сказал он.