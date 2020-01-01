Самые популярные и самые редкие детские имена в Луганске за прошедший год



Как сообщает «Луганский информационный центр«, луганчане нарекали младенцев как обычными, так и редкими для Донбасса именами.

«Самые популярные имена в Луганске при регистрации рождения мальчиков — Кирилл, Даниил, Артем, Никита, Михаил, Матвей, Максим, Иван, Илья, Тимофей, а при регистрации девочек — Анастасия, Мария, София, Виктория, Дарья, Вероника, Ева, Милана, Варвара, Полина», — говорится в сообщении.

Среди редко встречающихся женских имен в Луганске выделили такие: Мадонна, Евангелия, Златослава, Иллария, Аврора, Афина, Авитель, Милица, Мирра, Доминика.

Среди редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году, назвали эти: Адель, Радмир, Матфей, Вильдан, Якуб, Тамерлан, Никон, Святозар, Нестор, Даниэль. Культура - Сегодня, 16:11 25 В Луганске рассказали, какие имена давали в детям в минувшем 2019 году.Как сообщает «Луганский информационный центр«, луганчане нарекали младенцев как обычными, так и редкими для Донбасса именами.«Самые популярные имена в Луганске при регистрации рождения мальчиков — Кирилл, Даниил, Артем, Никита, Михаил, Матвей, Максим, Иван, Илья, Тимофей, а при регистрации девочек — Анастасия, Мария, София, Виктория, Дарья, Вероника, Ева, Милана, Варвара, Полина», — говорится в сообщении.Среди редко встречающихся женских имен в Луганске выделили такие: Мадонна, Евангелия, Златослава, Иллария, Аврора, Афина, Авитель, Милица, Мирра, Доминика.Среди редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году, назвали эти: Адель, Радмир, Матфей, Вильдан, Якуб, Тамерлан, Никон, Святозар, Нестор, Даниэль. Культура - Сегодня, 16:11 25

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