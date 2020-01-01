МПП «Изварино» на границе с РФ ограничит пропуск людей 26 января
26 января будет ограничен пропуск людей через пункт пропуска «Изварино».
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Изварино» 26 января ограничит пропуск в связи с проведением технических работ.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета.
«В связи с проведением работ по настройке серверного оборудования с 00.00 до 05.00 26 января 2020 года пропуск товаров и транспортных средств через МАПП «Изварино» будет ограничен», — говорится в сообщении.
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и на этот период пересмотреть маршруты движения грузовых и легковых автомобилей для пересечения границы через другие пункты пропуска», — добавили в пресс-службе. Экономика - Сегодня, 16:01 69
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Изварино» 26 января ограничит пропуск в связи с проведением технических работ.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета.
«В связи с проведением работ по настройке серверного оборудования с 00.00 до 05.00 26 января 2020 года пропуск товаров и транспортных средств через МАПП «Изварино» будет ограничен», — говорится в сообщении.
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и на этот период пересмотреть маршруты движения грузовых и легковых автомобилей для пересечения границы через другие пункты пропуска», — добавили в пресс-службе. Экономика - Сегодня, 16:01 69
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