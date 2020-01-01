Рассекреченные США архивы не изменят одурманенное пропагандой сознание украинцев – ученый

Рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США архивные документы, касающиеся лидера украинских националистов Степана Бандеры, сами по себе мало могут повлиять на массовое сознание людей, одурманенных украинской пропагандой. Об этом ЛИЦ заявил доктор философских наук, профессор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, член Союзов писателей России и ЛНР Виталий Даренский.

Центральное разведывательное управление США, разместило в открытом доступе на своем сайте архивные документы о деятельности украинских националистов. Среди них - датированный 1951 годом доклад американской разведки под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В публикации рассказывается о преступлениях, совершенных украинскими националистами. В частности, отмечается, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

Даренский отметил, что "какая бы новая историческая информация ни появлялась в широком доступе, она сама по себе мало может повлиять на массовое сознание людей, одурманенных украинской пропагандой".

"Люди верят в то, во что им выгодно и приятно верить, совершенно независимо от того, насколько это соответствует исторической правде. Это вообще повсеместное явление, и не стоит думать, что только на Украине имеет место такая массовая историческая дикость", - подчеркнул ученый.

"Например, большинство американцев думают, что во Второй мировой войне победили США, а Сталин был чуть ли не союзником Гитлера, и о роли СССР в этой войне не знают практически ничего. Эта дикость вполне на уровне героизации Бандеры, но об этом никто не говорит и не пишет, это считается вполне нормальным, поскольку ведь речь идет о "неприкасаемой" стране - США. И среди населения России также бродит масса самых диких исторических мифов, ничего с этим не поделаешь", - уверен Даренский.

"Что же касается конкретно Украины, то здесь ситуация усугубляется тем, что бандеровская мифология является смертельно опасной в самом буквальном смысле слова - она уже привела к гражданской войне и расколу страны, а в будущем может привести к гражданской войне намного более серьезной. Анализ этого явления ясно показывает, что бандеровская идеология, созданная около ста лет назад, создавалась не только для явной цели - оторвать от России ее юго-западные территории под искусственным названием "Украина", но уже с самого начала в этой идеологии была еще и вторая, скрытая цель, которая начала реализоваться только сейчас, на наших глазах. Эта цель состоит в том, чтобы и уже внутри оторванной от России Украине создать такой глубокий идейный раскол в обществе, который неминуемо приведет к гражданской войне, что мы уже и наблюдаем сейчас", - подчеркнул ученый.

Он констатировал, что "в "самостийной" Украине остается большинство населения, лояльное к России и говорящее на русском языке, и параллельно создается агрессивное меньшинство с бандеровской идеологией".

Это та "бомба замедленного действия", которая изначально заложена в Украину бандеровской идеологией именно с целью гражданской войны и самоуничтожения этой страны. Теперь все тайное становится явным. Сами бандеровцы по своей глупости этого не осознают и остаются невменяемыми в тех случаях, когда им предлагают достичь какого-то гражданского согласия. В результате мы имеем то, что имеем - углубление раскола среди жителей Украины и вызревание предпосылок для новой, еще более масштабной гражданской войны", - подчеркнул Даренский.

Он позитивно оценил тот факт, что публикуются все новые и новые исторические документы, однако уверен, что не стоит переоценивать их влияние на массовой сознание людей, подверженное политическим манипуляциям.

"Тем не менее, нужно вести политику исторического просвещения народа и борьбы с бандеровской пропагандой. Наши Республики должны играть в этом ключевую роль", - резюмировал философ.

24 января — Луганск