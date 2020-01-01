Глава ЛНР провел совещание по вопросу подготовки к празднованию 75-летия Победы (ФОТО)

Глава ЛНР провел рабочее совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом из Дома правительства передает корреспондент ЛИЦ.В совещании приняли участие председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, первый заместитель председателя Правительства Республики Юрий Говтвин, руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, руководители профильных министерств и представители общественности.Участники совещания рассказали главе Республики об этапах подготовки к празднованию годовщины Победы и показали эскиз юбилейной медали, а также обсудили вопрос реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне."Основная задача организовать достойное проведение 9 Мая. Все мы знаем, что в этом году 75-я годовщина Великой Победы, поэтому наша главная задача провести эти праздники достойно, как положено", - подчеркнул Пасечник.Он добавил, что к организации общественных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы, необходимо привлекать молодежь Республики.24 января — Луганск