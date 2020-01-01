Глава ЛНР провел совещание по вопросу подготовки к празднованию 75-летия Победы (ФОТО)
Глава ЛНР провел рабочее совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом из Дома правительства передает корреспондент ЛИЦ.
В совещании приняли участие председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, первый заместитель председателя Правительства Республики Юрий Говтвин, руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, руководители профильных министерств и представители общественности.
Участники совещания рассказали главе Республики об этапах подготовки к празднованию годовщины Победы и показали эскиз юбилейной медали, а также обсудили вопрос реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
"Основная задача организовать достойное проведение 9 Мая. Все мы знаем, что в этом году 75-я годовщина Великой Победы, поэтому наша главная задача провести эти праздники достойно, как положено", - подчеркнул Пасечник.
Он добавил, что к организации общественных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы, необходимо привлекать молодежь Республики.
24 января — Луганск
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