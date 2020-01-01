Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", — добавили в дипмиссии.

Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата, российскому послу в Софии вручили соответствующие ноты, сообщило посольство на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.Отмечается, что сотрудники покинут Болгарию в предписанные сроки, а Москва оставляет за собой право принять ответные меры."Считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", — заключили в посольстве.Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.