ВСУ минируют объекты инфраструктуры и мосты в Донбассе

«За период украинской агрессии вооруженными формированиями в Донбассе установлено более 25 тысяч минно-взрывных устройств», – сказал Басурин.

«В связи с крайне низкой исполнительностью и профессиональной непригодностью командиров инженерных подразделений ВФУ формуляры минных полей составляются формально, что необратимо приводит к росту количества небоевых потерь и жертвам среди мирного населения», – добавил замначальника, уточнив, что за минувшую неделю в результате подрывов на собственных минах 10 военнослужащих ВСУ погибли, еще восемь ранены.

Фото: РИА НовостиСвыше 25 тысяч минно-взрывных устройств было установлено вооруженными формированиями Украины (ВФУ) в Донбассе за все время конфликта. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ДАН.Он отметил, что на случай бегства ВФУ минируют объекты гражданской инфраструктуры, в частности четыре автомобильных моста и дамбу Мироновского водохранилища в Артемовском районе. За минувшую неделю была зафиксирована установка новых минных заграждений в районах населенных пунктов: Дзержинск (Торецк), Новгородское, Красногоровка, Славное, Марьинка, Авдеевка.