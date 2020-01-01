Посол Британии рассказала, как восстановить отношения Лондона и Москвы

«Прежде всего необходимо начать с восстановления доверия между нашими правительствами», — приводит РИА Новости слова посла.

Фото: ©Foreign & Commonwealth OfficeПосол Великобритании в России Дебора Броннерт сообщила, что для улучшения отношений Москвы и Лондона нужно восстановить доверие между правительствами двух стран, передает RT.При этом она отметила, что «это непростой процесс, который требует времени, усилий дипломатов и, конечно, готовности стран к конструктивному диалогу».