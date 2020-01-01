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Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Ровеньков пять единиц спецтехники (ФОТО)

Sergey Сегодня, 18:300Новости
Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Ровеньков пять единиц спецтехники (ФОТО)






Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальным предприятиям Ровеньков пять единиц спецтехники. Об этом сообщили в администрации города.
И. о. главы администрации Ровеньков Андрей Рубанцов отметил, что обновление автопарка стало возможным благодаря содействию главы ЛНР Леонида Пасечника, Правительства Республики и профильных министерств.
"Нами получены: одна автовышка колесная, два ассенизационных автомобиля и два мусоровоза с боковой загрузкой", - уточнил он.
Новая техника поступит на баланс коммунального предприятия (КП) "Ровеньковское жилищно-коммунальное предприятие" для оказания услуг по содержанию домов и придомовых территорий, КП "Ясеновское" Ясеновского поселкового совета для выполнения работ по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, КП "Жилищно-эксплуатационная контора" Дзержинского поселкового совета для выполнения работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
"Данную технику предприятия поставят на учет и, как только будут получены номерные знаки, транспорт будет задействован для оказания жилищно-коммунальных услуг жителям города Ровеньки и прилегающих поселков", - пояснил Рубанцов.
Напомним, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.
24 января — Луганск

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