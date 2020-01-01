Жители ЛНР почтили память казаков - жертв политических репрессий (ФОТО)

Представители казачества и общественности Республики приняли участие в панихидах по казакам, ставших жертвами политических репрессий в послереволюционной России XX века. Об этом ЛИЦ сообщил советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.24 января является трагической датой в судьбе казачества: в этот день в 1919 году Оргбюро ЦК РКП(б) приняло разработанную председателем ВЦИК РСФСР Яковом Свердловым секретную "директиву о расказачивании", которая положила началам массовым репрессиям в отношении представителей казачества."Сегодня казачьи общества Республики провели у себя на территориях памятные мероприятия, посвященные 101-й годовщине со дня начала так называемого расказачивания. Казаки, общественность и священство провели панихиды, возложили цветы к казачьим памятникам, провели встречи с молодежью, отдав дань памяти своих предков, ставших жертвами политических репрессий", - сообщил Юрченко.В столице Республики траурное мероприятие традиционно прошло у Поклонного креста, посвященного донским казакам, отдавшим свои жизни за Отечество.Атаман Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД), член Совета атаманов при главе ЛНР, член Общественной палаты (ОП) ЛНР казачий полковник Сергей Дорохин напомнил собравшимся, что начавшийся в 1919 году геноцид казачества осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условия, приводящие к неминуемой смерти."Геноцид привел к гибели более трех миллионов казаков. Все это происходило в собственной стране, которую казаки защищали испокон веков!" - сказал он.Литию по убиенным казакам у памятника провели клирик Свято-Казанского храма, член совета атаманов при главе Республики, окормляющий казачество на территории Луганской и Алчевской епархии протоиерей Георгий и войсковой священник Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД) протоиерей Владимир Марецкий.Протоиерей Георгий призвал казаков непрестанно молиться за убиенных и помнить, что сила казака – в Боге."Мы всячески должны свою жизнь сравнивать со святыми отцами, со святыми людьми, которых сегодня с нами рядом нет, с жизнью тех православных казаков, убиенных, умерщвленных, загнанных в тюрьмы, лишенных свободы, права исповедования своей веры и своей культуры. Царство им Небесное и вечный покой! Спаси Господи всех, кто сегодня собрался!" – сказал священник."101 год назад был издан этот предательский указ по "расказачиванию" всего рода казачьего. И знаете, прежде всего, убивали младенцев и стариков, чтобы никто никому не мог передать традиции и культуру казачьего народа. Сегодня на наших плечах лежит ответственность за возрождение этих традиций, тем более, когда большинство из вас участвуют в обороне нашей Родины от агрессии со стороны Украины. Отступать нам нельзя, и с Божьей помощью будем возлагать свои надежды на то, что мир скоро восторжествует, настанет опять то время, когда мы мирно будем работать в своих полях, и когда никто не будет кричать, что "этот народ нужно уничтожить и искоренить". Но пока мы вместе, пока мы молимся и обращаемся за помощью к Богу, к Матери Богородице, к небожителям – святым покровителям, мы будем непобедимы и достойно жить, и детей растить, и дедов досматривать, и, дай Бог, чтоб нам это все было благословлено", - добавил отец Владимир.Атаман Международной общественной организации "Верное казачество" казачий полковник Алексей Селиванов отметил, что в настоящее время "майданная власть" продолжает на территории Украины этноцид русской и казачьей идентичности, пытаясь заменить ее западноукраинской."Но, как и сто лет назад, казаки вновь встали, в 2014 году создали свои казачьи части, свои батальоны и полки и защищают донскую казачью землю и всю русскую цивилизацию. Сегодня в наших рядах и рядовые казаки и те, которые восприняли казачьи ценности и были приняты в казачье сообщество. И сегодня казачество вновь пробивается, как тот степной цветок лазорик, который стал символом памяти геноцида казаков, растет, цветет и привлекает к себе внимание. И видя все это, мы все четко верим в то, что именно казаки станут одной из тех сил, которые помогут России восстановится, и вновь русская цивилизация будет привлекать внимание сторонников со всего мира", - подчеркнул он.По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 января в православных храмах России и всего мира проходят поминальные службы по всем убиенным казакам и членам их семей.24 января — Луганск