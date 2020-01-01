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Представители властей ЛНР вручили благодарности самым активным студентам Республики (ФОТО)

root Сегодня, 18:300Новости
Представители властей ЛНР вручили благодарности самым активным студентам Республики (ФОТО)




































Представители властей ЛНР в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню студента, вручили благодарности самым активным учащимся вузов Республики. Об этом с церемонии награждения, прошедшей в Институте культуры и искусств (ИКИ) Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, передает корреспондент ЛИЦ.
Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко рассказала, что в течение дня в Луганске для студентов проходили различные спортивно-развлекательные мероприятия, организованные ведомством.
Так, учащиеся вузов Республики проверили свои силы в соревнованиях на катке, состязаниях по боулингу, стрельбе, езде на самокатах, лазертагу, прошли квест "Студенческий экспресс" по памятным местам столицы Республики.
"Вы живете в самое интересное для вас время, вы всегда будете помнить студенческие годы. Сейчас все зависит от вас, вы несете ответственность, какими вы будете, какими хотите стать, что хотите делать в жизни. В новое для нас и Республики время вы можете наполнить его новыми смыслами", - обратилась к присутствующим на церемонии награждения студентам Долженко.
"Дерзайте, пробуйте, мечтайте, творите, а мы вас поддержим. Не забывайте, что наша Республика – это вы", - подчеркнула она.
Первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко отметил, что студенты Республики полны инициативы и задора и пожелал им получить в ходе обучения максимум знаний для того, чтобы "заложить фундамент в будущее".
Представители Минобразования и Министерства культуры, спорта и молодежи вручили самым активным студентам ЛНР ведомственные благодарности.
Напомним, Татьянин день – памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви 25 января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.
День студента установлен в Республике указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 25 января.
24 января — Луганск

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