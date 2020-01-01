Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике 25 января

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 25 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 25 января в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

24 января — Луганск