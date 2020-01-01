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Координационный совет при Минобразования ЛНР за год реализовал 26 проектов

root Сегодня, 19:300Новости
Координационный совет при Минобразования ЛНР за год реализовал 26 проектов
Участники Координационного совета по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи при Министерстве образования и науки ЛНР в ходе очередного заседания подвели итоги работы за 2019 год и утвердили план деятельности на 2020 год. Об этом из здания Министерства, где прошло мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.
В мероприятии, помимо участников совета, приняли участие представители различных министерств и ведомств, а также советник главы Республики по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко и председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.
Участники заседания повторно избрали министра образования и науки Республики Сергея Цемкало председателем Координационного совета. В рамках мероприятия представители Минобразования передали активистам республиканской детской организации "Юная гвардия" советский пионерский галстук как символ преемственности поколений.
"В целом, если говорить о статистике выполненных решений Координационного совета, то за 2019 год их 26 и, конечно же, остались, решения, которые сейчас еще находятся на стадии решения", - сообщила главный специалист отдела среднего профессионального и дополнительного образования Министерства образования и науки ЛНР Наталья Шишкова.
Она напомнила, что в 2019 года Координационный совет, в том числе, поддержал инициативу создания Союза кадетов ЛНР, оказывал содействие различным акциям, проводившихся активистами "Юной гвардии".
Цемкало отметил, что считает одним из важных достижений работы Координационного совета в прошедшем году популяризацию военно-патриотической спортивной игры "Зарница".
"Нам удалось возродить "Зарницу" в ЛНР. "Зарница" в 2019 году прошла, и прошла довольно-таки массово на всех территориях, в городах и районах. Активно откликнулись на проведение "Зарницы" не только органы власти, но и наша Народная милиция, которая активно содействовала в проведении зарницы", - сказал министр.
Он напомнил, что 2020 год Минобразования ЛНР объявило в образовательных организациях Республики Годом памяти и славы. Учитывая это, Цемкало предложил посвятить работу Координационного совета в текущем году именно годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Очень важно, что такие мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, пройдут на всех уровнях и во всех городах и районах Республики. Это и понятно, потому что эта дата очень важна для нашего народа", - отметил Юрченко.
Он уточнил, что патриотические мероприятия, посвященные годовщине Победы, будут проходить не только в период майских праздников, а в течении всего года.
Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочее совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
24 января — Луганск

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